Projeto Castramóvel segue para o Jardim dos Pequis e região neste mês

O projeto Castramóvel, da Prefeitura de Sete Lagoas, atenderá a partir desta terça-feira (7) os moradores do Jardim dos Pequis e região durante o mês de novembro, no CEU das Artes, na Rua Regina Augusta Pontelo, 500. Os atendimentos serão às terças e quartas.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Ilustração

A última vez que o Castramóvel estve no bairro foi em outubro do ano passado. Entre os dias 7, 8, 14, 21, 22, 28 e 29, os tutores de cães e gatos poderão ter seus animais esterelizados gratuitamente. Os atendimentos acontecem, com a distribuição de senhas, às 8h até às 16h.

Como participar

Para participar do projeto é preciso apresentar documento de identidade e comprovante de endereço. São entregues 30 senhas por dia. "Ministramos uma palestra explicativa sobre o processo, os cuidados pós cirúrgicos e medicamentos recomendados. Os animais são triados e uma rápida avaliação clínica é realizada. Em seguida, são sedados e então ocorre a castração, que tem a duração de aproximadamente 15 minutos", explica a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Patrícia Silveira.

Não passam pela triagem as cadelas com mais de 30kg ou que estejam no cio, além de fêmeas gestantes e cadelas muito obesas. Após a cirurgia, o animal fêmea deve sair do local com uma roupa cirúrgica vestida sobre o curativo para preservar os pontos. Caso o tutor não tenha, pode levar uma blusa de malha que a equipe do CCZ confecciona na hora. Já o macho deve sair com o colar Elizabetano, que o tutor deve levar de casa. A retirada dos pontos cirúrgicos é feita após 15 dias, no próprio Castramóvel.

Para quem perdeu o prazo em seu bairro, todo dia 15 do mês é aberto o cadastro para castração, que você pode realizar AQUI.

