Muito sol e umidade em queda; veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta terça

Da mesma forma que ontem, o sol continua brilhando fortemente nesta terça-feira (7) em Sete Lagoas, sem nenhuma possibilidade de chuva. Confira na previsão do tempo.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu terá poucas nuvens durante o dia. Com a diminuição da umidade relativa do ar, as temperaturas mínimas estão em tendência de queda: a registrada em Sete Lagoas foi de 16ºC. A máxima será de 30ºC.

Atenção! No período mais quente do dia, a umidade do ar chegará a 35%; é ideal que se evite a exposição ao sol em atividades físicas, mantenha a hidratação, e usar roupas mais leves.

Da redação com Inmet