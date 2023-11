Documentação veicular 2023: PMMG faz alerta urgente para motoristas

Na noite desta segunda-feira, 06 de novembro, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) divulgou um vídeo em seus canais oficiais, alertando os motoristas sobre a relevância de portar a documentação veicular, seja impresso ou digital, referente ao ano de 2023.



A partir deste mês, veículos com restrições no DETRAN poderão ser alvo de rebocamento, e os motoristas estarão sujeitos à penalização com 7 pontos na carteira, além de uma multa no valor de R$ 293,47.

Para consultar a situação do seu veículo acesse: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consultar-situacao-do-veiculo

PMMG durante fiscalização - Foto: www.aopmbm.org.br

"Não fique sem o seu carro! A partir desse mês em Minas Gerais, é cobrado o licenciamento veicular anual de todos os finais de placa. Para ter acesso ao documento 2023 IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas devem estar quitados. O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do CRLV. Você consegue verificar a situação do seu veículo através do aplicativo carteira digital de trânsito ou através do site Detran MG."

da redação