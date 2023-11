Neste sábado tem feira de adoção de cães e gatos no Shopping Sete Lagoas

Mais uma vez, o Centro de Controle de Zoonoses de Sete Lagoas (CCZ) fará mais uma feira de adoção de pets no Shopping Sete Lagoas neste sábado (11). Desta vez, o stand com os animais estará localizado na entrada lateral do centro de compras.

Foto ilustrativa / Shopping Cidade das Flores

A feira de adoções funcionará das 12h às 16h, ao lado da Drogaria Araújo e Supermercado Santa Helena: "Antes de serem levados para adoção, os animais são devidamente castrados, vacinados (Múltipla Nacional e Antirrábica), vermifugados, microchipados e testados negativo para leishmaniose. Os filhotes são adotados com a castração garantida quando atingirem a idade certa”, diz a coordenadora do CCZ Patrícia Silveira.

Para adotar um pet são exigidos estes critérios:

Ter mais de 21 anos;

Apresentar documento de identificação com foto;

Apresentar comprovante de residência;

Passar pela entrevista para adoção;

Preencher e assinar o Termo de Adoção, com orientações e cuidados a serem assumidos pelo novo tutor.

Feira no Terminal Urbano

Há também a opção de adotar um animal de estimação no Terminal Urbano, em sua feira permanente que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas