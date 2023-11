No dia 18 de novembro a Faculdade Atenas receberá das 09:00 às 18:00 horas a segunda edição do evento Tatuagem Solidária promovido pela Lobo Tattoo com apoio da própria instituição de ensino e Prefeitura de Sete Lagoas. Assim como na primeira edição, uma cesta básica completa vale uma tatuagem no valor de R$150,00 que será feita na hora de acordo com ordem de chegada.

Imagem: Lobo Tatoo / Faculdade Atenas / Divulgação

Na primeira edição 17 tatuadores participaram, foram feitas mais de 115 tatuagens com a arrecadação de 135 cestas básicas. Para este ano, os organizadores do evento contarão com a participação de 29 tatuadores e esperam uma arrecadação de cestas básicas superior ao ano passado.

Para melhor organização do evento Tatuagem Solidária foram criadas as seguintes regras:

Uma cesta dá direito apenas a 1 tatuagem no valor de R$150,00 (levando 2 cestas será feito 2 tatuagens no valor de R$150,00 cada);

Não é acumulativo (se levar mais de 1 cesta não terá uma tattoo de R$300,00);

Menores de 18 anos não serão tatuados;

O atendimento será feito por ordem de chegada;

Não poderão escolher o profissional;

A tattoo será de até 7 cm (somente desenho que se enquadrem no valor) e escritas com fontes simples até 12 cm;

Não poderá ser tatuagem colorida, cobertura ou reforma, somente tatuagens novas.

Além das tatuagens, os presentes receberão aconselhamento de saúde, verificação de pressão arterial e glicemia com a ajuda de acadêmicos da Faculdade Atenas num ambiente que será criado pensando no conforto de todos os participantes.

Uma outra forma de participar dessa ação será através do pedágio solidário realizado pela organização do evento em parceria com as atléticas da Faculdade Atenas. O pedágio será feito em frente a faculdade na Avenida Prefeito Alberto Moura das 10:00 às 14:00 horas do dia 18 de novembro. Nele as pessoas poderão entregar doações em forma de alimento não perecível em troca de um adesivo exclusivo do evento

Chegou a hora de abraçarmos essa iniciativa que veio para ficar! Vamos todos participar através da doação de cestas básicas e alimentos não perecíveis!

Não fique de fora dessa e já salve na sua agenda o compromisso com a solidariedade!

Tatuagem Solidária

Dia 18 de novembro das 09:00 às 18:00 horas na Faculdade Atenas

Siga o evento no Instagram @tatuagem_solidaria.

