Mais um dia de calor em Sete Lagoas; confira previsão para esta quarta-feira

Um replay dos últimos dias: nada de chuva em Sete Lagoas nesta quarta-feira (8), apenas sol e calor durante boa parte desta jornada. Veja a previsão do tempo.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), poucas nuvens no firmamento farão mais um dia de muito calor, baixa umidade do ar e uma amplidute térmica alta. A mínima registrada é de 15ºC e a máxima será de 31ºC.

Como relatado no parágrafo anterior, o clima no horário mais quente do dia estará seco, com 30% de umidade relativa do ar.

Os próximos dias terão temperaturas em ascensão, a partir da quinta-feira (9). No domingo (12) poderemos chegar a 35ºC de máxima.

Da redação com Inmet