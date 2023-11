Como pais devem proteger seus filhos do abuso sexual: palestra gratuita do 'Travessura Convida!' explicará

Como proteger os filhos do abuso sexual, onde em muitos casos ele está disfarçado? Este é um desafio de pais e responsáveis que será abordado na última palestra do ano no projeto "Travessura Convida!", a ser realizada no próximo dia 25 de novembro, sábado, com entrada gratuita.

Mariana Motta é psicóloga e autora do livro "O poder de me proteger" / Foto: Mariana Motta / Divulgação

A psicóloga Mariana Motta tem mais de 15 anos de prática clínica e em escolas, sendo autora do livro "O poder de me proteger", onde relata como as crianças podem ter conhecimento de proteção e como relatar isso aos seus pais. E na maioria dos casos, o abusado é uma pessoa próxima da vítima, que pode utilizar de diversas formas este mal, como a sedução, do convencimento, das trocas, das ameaças e dos toques abusivos disfarçados de afeto.

A palestra, a ser realizada no cinema do Shopping Sete Lagoas, fornecerá certificado para estudantes de psicologia e professores. Os ingresssos podem ser adquiridos gratuitamente através do Sympla a partir do dia 20 deste mês, segunda-feira.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

travessura convida nov2023

Como proteger as crianças e adolescentes do abuso sexual? Tudo que os pais, cuidadores e professores precisam saber!

Palestrante: Mariana Motta, psicóloga e escritora

25/11, sábado, às 9h30

Cinema do Shopping Sete Lagoas

Inscrições: gratuitas no Sympla a partir do dia 20/11

Da redação com Travessura!