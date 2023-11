Prefeitura, Federação e Clube Náutico firmam parceria para Circuito Kids de Tênis em Sete Lagoas

Por muito tempo considerado um esporte de elite, o tênis vem se popularizando nos últimos anos. Uma de suas modalidades, o beach tênis, vem ganhando cada vez mais adeptos, principalmente depois da pandemia da Covid-19. Em várias cidades brasileiras é possível cada vez mais praticar a modalidade em espaços privados e públicos, e em Sete Lagoas não é diferente.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Pensando em incentivar a prática do esporte na cidade, a Prefeitura de Sete Lagoas - em parceria com a Federação Mineira de Tênis (FMT), a DS Eventos Esportivos e o Clube Náutico de Sete Lagoas - realiza, de 7 a 10 de novembro, o Circuito Kids da Federação Mineira de Tênis e Beach Tennis, nas quadras do clube. A parceria foi selada em reunião no gabinete do prefeito Duílio de Castro, em julho deste ano.

Cinco escolas municipais participam das oficinas gratuitas de tênis: Regina Vitalino Botelho e Renato Teixeira Guimarães (dia 7), Professor Marcos Valentino (dia 8), Pedro Chaves (dia 9) e Francisca Ferreira Avelar (dia 10), além de uma oficina especial para professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino no dia 10. No total, cerca de 300 alunos receberão aulas gratuitas de tênis e beach tennis.

Para Roberto Moreira, diretor do departamento Kids da FMT, o Festival Kids é um sonho antigo da Federação. "Temos o objetivo de apresentar o tênis para criancas de escolas públicas. É uma alegria passar pelas cidades e ver o sorriso no rostinho das crianças, ainda mais em um esporte ainda pouco acessível para esse público. Estamos muito felizes em realizar mais uma etapa do Festival Kids em Sete Lagoas", afirma. "Queremos desenvolver esse trabalho social envolvendo a iniciação do tênis com aulas gratuitas para crianças e adolescentes de escolas públicas municipais", completa Sérgio Diniz, diretor da FMT.

"O tênis é uma boa opção como atividade recreativa. No Clube Náutico, o esporte é bem apreciado pelos associados, que participam de torneios e competições internas e externas, com novos talentos sendo revelados a cada dia", diz Erton Portinari, diretor de eventos do Clube Náutico de Sete Lagoas. O clube conta com sete quadras de saibro, sendo duas cobertas.

O prefeito lembra do apoio do Município a vários eventos esportivos. "Nossa gestão é marcada pelo intenso apoio a eventos esportivos que, além de oferecerem mais qualidade de vida, lazer e saúde aos participantes e público, trazem mais turismo e renda para a cidade, movimentando hotéis, restaurantes e outras atividades comerciais", conclui Duílio de Castro.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom