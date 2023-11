Prefeito Duílio de Castro faz esclarecimento sobre o pagamento de férias-prêmio dos servidores

O prefeito Duílio de Castro fez um importante esclarecimento sobre o pagamento de férias-prêmio dos servidores da Prefeitura de Sete Lagoas. O depósito em conta, para todos que têm direito, está previsto para o próximo dia 24 de novembro, mas quem não tem interesse em receber o benefício em dinheiro deve se manifestar por meio do site oficial da Prefeitura (www.setelagoas.mg.gov.br), clicar no destaque na página inicial e efetuar login, por meio do número de matrícula e senha. Pelo site, o servidor também terá conhecimento do valor de férias-prêmio que tem direito a receber.

Foto: Ascom - PMSL

O pagamento de férias-prêmio é um desejo de muitos servidores e integra uma escala divulgada no dia 23 de outubro que ainda conta com três folhas salariais (outubro, novembro e dezembro) e o 13º salário.

A expectativa é que sejam injetados aproximadamente R$ 150 milhões na economia local em dois meses. “Seguimos firmes em nosso propósito de estar sempre prestigiando os funcionários que são fundamentais para nossa administração. Agora disponibilizamos este recurso de fácil acesso para que todos possam se planejar. Também é muito importante a manifestação de todos que não queiram receber seus valores”, ressaltou o prefeito Duílio de Castro.

Da Redação com PMSL