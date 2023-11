Exposição fotográfica leva personagens marcantes ao Terminal Urbano dentro da programação do FENAR

Quem circular pelo Terminal Urbano do Transporte Coletivo até o dia 26 de novembro certamente viverá uma experiência única. Este será o efeito provocado pela exposição fotográfica Liberta, que foi aberta nesta terça-feira, 7, com painéis retratando pessoas comuns que remetem à nossa herança humana e cultural. Tudo pelas lentes dos fotógrafos do Coletivo Interiorizar. Esta é mais uma atração do Festival Nacional de Arte de Rua, patrocinado pela Cimento Nacional, e que tem a Prefeitura como forte parceira.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

Os 20 trabalhos estão expostos no interior do Terminal Urbano e, certamente, vão encantar as mais de 30 mil pessoas que passam diariamente pelo local. “Mais um belo evento do FENAR. Uma oportunidade de reconhecer o profissionalismo dos fotógrafos e contemplar imagens marcantes de pessoas comuns, mas que provocam ótimas sensações. Uma exposição que traz cultura e vida para este local tão significativo de nossa cidade. Parabéns fotógrafos, fotografados e organizadores. Sete Lagoas ganhou mais um lindo presente de aniversário”, comemorou o prefeito Duílio de Castro.

O trabalho marcado pela diversidade ocupa uma posição estratégica onde pessoas de todas as raças, gêneros, religiões e níveis sociais frequentam diariamente. “Essa variedade das pessoas retratadas é emblemática. Sete Lagoas está vivendo um riqueza cultural sem precedentes e esperamos que todos contemplem este momento”, comentou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Esta é a 5ª edição do FENAR, que também celebra os 156 anos de Sete Lagoas. A exposição, literalmente, encanta por sua beleza, imponência, organização e é um grande destaque da programação. Imagens marcantes que provocam a reflexão sobre a singularidade de cada um. “A exposição Liberta é o nosso cartão postal. Mais uma vez o Coletivo Interiorizar participa do FENAR para fazer a diferença. Tudo nesse espaço onde as histórias começam e passam. Colocamos em grandes painéis pessoas de Sete Lagoas para dizer que liberdade e respeito é o que todos desejam. É emanando amor para todos os lados que resolvemos os problemas desse mundo”, ressaltou Alan Keller, curador do festival.

Os 17 fotógrafos do Coletivo Interiorizar descobriram personagens diferentes, mas deixam a mensagem de que compartilhamos uma humanidade comum. “Trabalhamos um tema maravilhoso esse ano que fala da diversidade humana. Uma oportunidade de reforçar que somos seres únicos e ao mesmo tempo muito parecidos. A gente se encontra e se reconhece nas diferenças também”, avalia a fotógrafa Renata Ataíde, fundadora do Coletivo Interiorizar e curadora da exposição.

A exposição Liberta transformou o Terminal Urbano. Um verdadeiro tributo visual à diversidade dos sete-lagoanos. Aproveite esta oportunidade de compartilhar muitos sentimentos. Mais informações nas páginas do Instagram @festivalnacionaldeartederua e @coletivo.interiorizar.

FOTÓGRAFOS E PERSONAGENS

Personagem: Larissa Camargos Castro, 28 anos, publicitária.

Foto: Renata Ataíde

Personagem: Geraldo Martins Machado, 83 anos, aposentado.

Foto: Átila Kassius

Personagem: Julia Moreira, 14 anos, estudante.

Foto: Washington Eloi Francisco

Personagem: Katia Cilene de Castro, 50 anos, bancária.

Foto: Gisele Rocha

Personagem: Bárbara Stela Souza, 35 anos, secretaria acadêmica da educação superior.

Foto: Leandro Malaquias

Personagem: Marcelo Machado, 36 anos, ator.

Foto: Leo Drummond

Personagem: Gabriel Barbosa, 18 anos, estudante.

Foto: Fernanda Rode

Personagem: Bruno Fonseca, 25 anos, professor.

Foto: Bruna Aguiar

Personagem: Warley Pacheco Souza, 39 anos, professor de Educação Física.

Foto: Gabriela Moreira

Personagem: Paulo Henrique J. Calixto, 46 anos, comerciante.

Foto: Marcílio Camargos

Personagem: Maria Alice Dos Reis Camara, 11 anos, estudante.

Foto: Bruna Aguiar

Personagem: Ápio Júnior, 49 anos, estudante.

Foto: Valéria Bahia

Personagem: Théo Fonseca, 5 anos, estudante.

Foto: Maria Ribeiro

Personagem: Ana Elisa Oliveira, 18 anos, estudante de música (violoncelo).

Foto: Luciana Oliveira

Personagem: Giovana Marques, 4 anos, estudante.

Foto: Isabela Vieira

Personagem: Ranielle Flor, 23 anos, atriz e produtora cultural.

Foto: Davi Cecílio

Personagem: Karine Paschoal, 34 anos, empreendedora.

Foto: Elizete Souza

Personagem: Zenaide Lourenço, 45 anos, diarista.

Foto: Renata Ataide

Personagem: Bruna Raposo, 33 anos, empresária.

Foto: Renata Ataíde