ATUALIZAÇÃO: Carreta tomba e motorista fica preso às ferragens em acidente na BR 040 em Paraopeba nesta quinta-feira (09…

O motorista de uma carreta ficou preso às ferragens após o veículo tombar na BR-040, entre Paraopeba e Caetanópolis, na manhã desta quinta-feira (9). O Corpo de Bombeiros e equipe médica da concessionária Via 040 estiveram no local para atendimento à vítima.

Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação

O acidente aconteceu por volta das 7h20, altura do km 452, próximo ao restaurante Linguiça da Bete, e interditou totalmente a pista no sentido Sete Lagoas. Segundo os Bombeiros, a carreta tombou em cima da mureta e a vítima ficou prensado pela cabine. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe da Via 040, realizaram o desencarceramento da vítima.

"Foi feito o rebatimento do teto e tracionamento do painel com equipamentos específicos para liberação da vítima. Ela foi avaliada pelo médico que tripulava a aeronave do CBMMG (Arcanjo 04) junto com o médico da Via 040", relata a corporação.

A vítima foi conduzida no helicóptero do Corpo de Bombeiros para Sete Lagoas. Uma unidade do SAMU foi acionada para transporte terrestre da vítima do ponto de apoio até o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

O caminhão que tombou transportava uma carga de fertilizante ensacado. Não houve dano ambiental. A cena ficou então sob a responsabilidade da PRF e da Via 040.

Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação

De acordo com a Via040, já está sendo realizado o processo de destombamento e remoção do veículo, com lentidão de um quilômetro na BR-040.

Matéria atualizada às 10h12 - 09/11/2023

Da redação