Na noite de ontem (08/11) um incêndio destruiu completamente uma casa na rua Dr. Lund, bairro Iporanga em Sete Lagoas. De acordo com informações dos Bombeiros Militares, a possível causa foi uma vela acesa já que os moradores estavam sem energia elétrica.

Foto: 5a Cia. Ind. Bombeiros Militares / Reprodução

Houve uma vítima com queimaduras encaminhada por populares para atendimento médico antes da chegada dos Bombeiros.

A residência ficou comprometida com os danos estruturais causados pelo incêndio. As chamas foram extintas com uso de 3 mil litros d'água e não se propagaram para outros imóveis.

Veja imagens do local:



Da Redação, Vinícius Oliveira