Professor de Sete Lagoas representará a cidade e o estado na Conferência Nacional da Juventude em dezembro

Sete Lagoas estará representada na próxima Conferência Nacional das Juventudes por um professor da cidade: Álisson Mendes, que leciona matemática, física e práticas experimentais em escolas setelagoanas. Após passar pelas estapas municipais e estaduais deste evento, ele foi eleito como representante da cidade para estar em Brasília de 14 a 17 de dezembro desse ano debatendo projetos e políticas públicas voltadas aos jovens de todo o país.

Álisson Gustavo Mendes Soares, 27 anos, é professor e estudante do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia pela FacSete. Ele é formado em matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atua dando aulas de matemática na rede estadual (Escola Estadual Ápio Sólon Cardoso, 1° ao 3° do ensino médio), Práticas Experimentais (Escola Estadual Dr. Afonso Viana 1° ao 3° ano do ensino médio integral) e plantões de matemática e física (Anglo 6° ao 9° do ensino fundamental e 1° e 2° do Ensino Médio, sendo física para o nono ano, primeiro e segundo).

A etapa municipal das Conferências ocorreu na Câmara de Sete Lagoas dia 29 de setembro. Caso o poder público do município não fizesse o pedido para realizá-la dentro do prazo de inscrições, qualquer representante da sociedade civil poderia solicitar. Foi o que Álisson fez, ele solicitou autorização à SEDESE-MG (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais) e pôde fazer a Conferência na cidade como presidente da COMUNI (Comissão Organizadora Municipal).

"Tive a iniciativa de participar das Conferências de Juventudes por não serem eventos organizados por partidos, e sim pelo motivo de contribuir com as políticas que englobam todos os jovens da nossa sociedade. E a partir do voto e da democracia, estou representando nossa cidade a nível nacional", conta Álisson.

Segundo Álisson, "conseguimos eleger 6 delegados da juventude para o município. Tivemos propostas debatidas e um regimento interno aprovado com 6 eixos temáticos com foco em Sete Lagoas:

1 - Direito à Participação Social, Diversidade e Igualdade,

2 - Direito à Educação e à Comunicação,

3 - Direito à Profissionalização, ao trabalho e à renda,

4 - Direito à Saúde Integral,

5 - Direito à Cultura, Lazer e Meio-ambiente

6 - Direito à Cidade, Segurança Pública e acesso à justiça".

Além de Álisson, os outros delegados municipais eleitos foram Lígia Marina Oliveira Valadares, Lucas Fernandes Lopes, Mariana Rafaela Borges e Silva, Rafael Pereira de Oliveira Junior e Thaís Vitória Dias Michette. Eles também foram eleitos delegados estaduais na pré-conferência estadual realizada de forma online no dia 18 de setembro.

A etapa sequinte foi a Conferência Estadual que aconteceu em Belo Horizonte dia 27 de outubro na UniBH. Autoridades do governo estadual, presidentes de movimentos estudantis e mais de 300 jovens de 54 municípios mineiros tiveram momentos de debate e levantamento de propostas para serem levadas à Conferência Nacional de Juventudes.

"Eu participei do quinto eixo temático (Direito à segurança, igualdade, diversidade e ao acesso à justiça). Escolhi esse eixo por ser também um dos que colocamos como prioridade aqui no município", relata Álisson.

No fim da tarde, após debater políticas desse tema, houve a eleição dos 106 Delegados Nacionais das Juventudes por Minas Gerais. Para representar Sete Lagoas em Brasília na etapa nacional, Álisson foi o escolhido: "Fui eleito e estarei na etapa Nacional representando Sete Lagoas e Minas Gerais para discutir as políticas das juventudes nos próximos 4 anos".

A etapa nacional acontece nos dias 14 a 17 de dezembro de 2023 e vai reunir jovens de todo o país em dias de muito trabalho e discussões acerca das propostas levantadas nos estados. Em sua quarta edição, o fórum terá como tema "Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver" e objetiva melhorar a Política Nacional da Juventude.

Da Redação, Maria Eduarda Alves e Vinícius Oliveira.