Secretaria Municipal de Saúde reúne profissionais da enfermagem para esclarecer sobre piso salarial

Sete Lagoas foi uma das primeiras cidades de Minas Gerais a pagar o novo piso para profissionais da enfermagem. Esta conquista aguardada há três décadas virou realidade no mês passado e, na noite desta quarta-feira, 8 de novembro, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu enfermeiros, técnicos e auxiliares para esclarecer dúvidas dos profissionais. O encontro, realizando no auditório do Unifemm, contou com o apoio de técnicos dos setores administrativo, contabilidade e jurídico.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

O pagamento do piso da enfermagem em Sete Lagoas foi iniciado no dia 27 de outubro, quando a Prefeitura acertou a folha salarial do mês. Em alguns casos, foi preciso uma folha complementar já que foi preciso exigir correções do Governo Federal relacionadas ao repasse de recursos da complementação. “Sete Lagoas saiu na frente e contemplou nossa classe com este piso, um desejo de mais de 30 anos. Hoje foi um dia de esclarecimento e mostrar que todo o processo foi e continuará sendo transparente”, explicou Alber Alípio Ribeiro, coordenador de Gestão de Saúde.

De maneira interativa, os presentes puderam sanar todas as dúvidas referentes ao piso. Muitas relacionadas à data de pagamento, descontos e demais situações contábeis. “Uma dúvida grande foi quanto aos descontos de Imposto de Renda e INSS que foram maiores para quem recebeu cinco meses de maneira retroativa. As alíquotas são fixas e definidas pelo Governo Federal. Também esclarecemos sobre como serão realizados os pagamentos todo mês”, ressaltou Alber Alípio.

O encontro contou com a presença de serviços de diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde e também do Hospital Nossa Senhora das Graças. A maioria demonstrou satisfação pela conquista do piso que, a partir de agora, está garantido para todos. “Sete Lagoas demonstrou seu comprometimento com a nossa classe. Estamos felizes e este clima certamente reflete no atendimento cada vez mais eficiente e humanizado. Agradecemos todos os envolvidos nesse processo”, comentou Luiz Carlos de Araújo Júnior, enfermeiro e presidente do Fórum Municipal de Enfermagem.

Também participaram da reunião de esclarecimentos o vereador Eraldo da Saúde, representando a Câmara Municipal, o secretário municipal adjunto de Administração, Gustavo Reis, o servidor do Departamento de Contabilidade, Francis Henrique da Silva, e a assessora jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, Thais Lourenço.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom