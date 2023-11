Festival Nacional de Arte de Rua 2023 homenageia Zacarias com obra verticalizada assinada por Drin Cortes

Durante a programação do Festival Nacional de Arte de Rua - FENAR 2023 - Sete Lagoas ganha a terceira obra em empena de prédio, uma criação do renomado artista plástico brasileiro Drin Cortes, em homenagem ao saudoso humorista nascido na cidade. Esta iniciativa, já tradicional no Festival, busca deixar obras permanentes a céu aberto para enriquecer o patrimônio cultural do município. As grandes obras anteriores foram produzidas pelas artistas Priscila Amoni, em 2021, e Efe Godoy, em 2022.

Imagem: Drin Cortes - Tributo a Zacarias

A obra deste ano estará localizada em empena de prédio na Rua Lassance Cunha com Rua Teófilo Otoni e será inaugurada no dia 10 de novembro. Drin Cortes é um artista plástico com formação em pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, que se dedica à expressão artística nas ruas e espaços públicos desde 2008. Sua abordagem criativa envolve explorar conexões entre o espaço, seus frequentadores e a obra, criando murais impactantes que convidam o observador a explorar suas próprias referências pessoais, despertando memórias e emoções de forma

autêntica.

O tributo a Zacarias tem para Drin Cortes um significado especial, pois os Trapalhões fizeram parte de sua infância e de sua família. “Os filmes, os esquetes e os quadrinhos eram momentos de união familiar, proporcionando sorrisos e boas lembranças”, conta. Drin conta que obra em Sete Lagoas incorpora elementos que refletem a jornada do radialista que se transformou em uma das figuras mais queridas da televisão brasileira, usando símbolos e representações de momentos icônicos de sua carreira. “Este projeto de arte pública não apenas celebra o talento e o legado de Zacarias, mas também representa a identidade cultural da cidade, com cores vibrantes e alegres que intensificam a sensação de nostalgia e sonho associados aos Trapalhões, enquanto também evocam a pureza e a inocência que Zacarias personificava”, afirma.

Para o curador e produtor do FENAR, Alan Keller, o trabalho de Drin Cortes não é apenas uma obra de arte, mas uma reverência à memória de Zacarias e

ao brilhantismo de Mauro Gonçalves. “É uma celebração da singularidade desse artista que nos lembra da importância de se valorizar o lado mais simples e puro da vida, trazendo alegria e inspiração a todos que o contemplarem”, completa. A pintura de Drin Cortes conta com o apoio da Varejão das Tintas. O Festival Nacional de Arte de Rua é viabilizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e conta com o patrocínio da Cimento Nacional e com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas.

A gestão é da Espaço Ampliar - Assessoria, Projetos e Eventos e a realização do Governo de Minas Gerais.

Serviço:

Inauguração de obra de Drin Cortes no Festival Nacional de Arte de Rua 2023

Dia 10/11

15 horas

Rua Lassance Cunha com Teófilo Otoni

O FENAR 2023 continua até dia 12/11

Programação: @festivalnacionaldeartederua

Da Redação com FENAR