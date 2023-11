Passando a Limpo desta sexta (10/11) recebe o artista e produtor cultural Alan Keller

O programa Passando a Limpo desta sexta (10/11) receberá nos estúdios da Rádio Eldorado Alan Keller, artista e produtor cultural com vasto currículo e atualmente o curador do Festival Nacional de Arte de Rua, evento que vem promovendo várias ações culturais em Sete Lagoas no contexto da comemoração pelos seus 156 anos de emancipação municipal.

Alan Keller, foto de acervo pessoal.

Ala Keller é artista e produtor cultural. Além disso, gestor de cultura especializado em desenvolvimento de projetos socioculturais em dança e membro da Associação Dança Minas. Iniciou sua pesquisa em dança em 1999. Eleito melhor coreógrafo do maior festival de dança do mundo segundo Guinness Book (Joinville/SC 2022).

É Pós-graduado em Dança e Consciência Corporal (UGF-2010), Especializado em Gestão Pública com Ênfase em Gênero raça pela UFOP (Univers. Fed. de Ouro Preto 2013), em Desenvolvimento Gestão Cultural (FCS-2005), Graduado em Educação Física (UNIMONTES-2006).

Coreógrafo do Bolshoi (Brasil/atualmente). Coreógrafo do Balé do Teatro Guaíra (Brasil/atualmente) e coreografou o Corpo de Baile da Universidade Trás-os-Montes (Portugal). É Performer do Festival A'Corps (Poitiers- França).

Professor de dança contemporânea Marienchule (Essen-Alemanha). Coreógrafo convidado da Ich bin O. K. (Viena – Áustria) e da SESC Cia. de Dança (Brasil).

Diretor da Paraopeba Cia. de Dança, Cia. Jovem da Paraopeba e MINA Coletivo de Dança.

Subsecretário de Cultura de Sete Lagoas (2017 a 2019), Secretário Municipal de Educação de Paraopeba (2017), Secretário Adjunto de Cultura de Sete Lagoas (2010 a 2017). Diretor do Centro Cultural Nhô-Quim Drummond (2009 a 2010). Diretor de Cultura de Paraopeba (2005 a 2009). Curador da Bienal do Livro de Sete Lagoas (2018).

Produtor do Festival de Inverno de Sete Lagoas (2013 a 2018). Produtor do Festival da Vida, Feira da Paz, Virada Cultural de Sete Lagoas (2012 a 2017), além de Produtor de shows e espetáculos.

Passando a Limpo

