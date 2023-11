34ºC de máxima nesta sexta-feira em Sete Lagoas: veja a previsão do tempo

Preparem-se, setelagoanos! Esta sexta-feira (10) promete ser o dia mais quente da semana até então, graças a onda de calor que estará atuando em toda Minas Gerais. Com clima desértico, reforce a hidratação e proteção contra os raios solares.

Foto: CEMIG / Ilustrativa

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o céu permanecerá limpo e com poucas nuvens durante todo o dia em Sete Lagoas. A temperatura máxima chegará a 34ºC, a mínima foi de 19ºC. A umidade relativa do ar estará em 25%, nível perigoso para saúde.

O final de semana será tórrido: no sábado (11) está previsto os mesmos 34ºC de sexta; já no domingo (12) serão 35ºC. Ainda sob influência da massa de ar seco, a segunda-feira terá recorde de temperatura, com 37ºC de máxima.

Da redação com Inmet