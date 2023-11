Atenção, motoristas! Um tombamento de um caminhão com carga viva de frango interdita o sentido para a BR 040 da Avenida Marechal Castelo Branco, na região do bairro Eldorado, em Sete Lagoas. Não há informação sobre feridos.

Foto: reprodução redes sociais

O acidente aconteceu pouco antes das 9h, chegando a interditar um lado da via. Com o impacto do acidente, as caixas com animais que eram levados no caminhão acabaram caindo na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apurar o acidente.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. A principal rota alternativa para o motorista que deseja sair ou entrar em Sete Lagoas é pela Avenida Otávio Campelo Ribeiro.

Aguarde mais informações

Da redação