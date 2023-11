Passando a Limpo: Alan Keller fala sobre sua carreira na Cultura e o Festival Nacional de Arte de Rua

O Programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta (10/11) o artista e produtor cultural Alan Keller. Ele é natural de Três Marias mas tem grande parte da sua família morando em Paraopeba e mudou-se para Sete Lagoas muito jovem.

Álvaro Vilaça, Alan Keller e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Com larga experiência no setor cultural, Alan Keller é um artista, dançarino, coreógrafo, professor e gestor cultural. Ele iniciou o programa contando sua experiência de migração do setor público para a área de gestão de eventos culturais.

Mesmo fazendo essa migração, Alan Keller relata que o trânsito no meio político nunca deixou de existir e isso independe de quem está governando em determinado momento. É através desse contato e sobretudo pensando no que o público está precisando que ele desenvolve seus projetos.

Um deles que tem gerado bastante repercussão em Sete Lagoas é o Festival Nacional de Arte de Rua (Fenar), do qual Alan é o curador. Esse festival está acontecendo no âmbito das comemorações pelos 156 anos da cidade e tem trazido shows como dos cantores Leonardo e Elba Ramalho, exposições de fotos, oficinas de dança, a Feirinha Acústica (realizada ontem 09/11 na Praça da Feirinha), batalhas de rap e até uma pintura em empena de prédio na rua Lassance Cunha com Teófilo Otoni em homenagem ao Zacarias, ilustre personagem dos Trapalhões que é do setelagoano Mauro Faccio Gonçalves. A obra será inaugurada nesta sexta 10/11 às 15h e tem autoria do pintor Drin Cortes.

A cidade já possui outras duas obras assim, uma da pintora Priscila Amoni e outra da artista Efe Godoy, também natural de Sete Lagoas. Ambas podem ser vistas em prédios da rua Lassande Cunha e foram feitas em edições passadas do Fenar.

Destacando o lado social dos seus projetos, Alan Keller pôde contar sobre quando trabalhou junto a companhias de dança na cidade de Paraopeba. Os projetos tomaram dimensão internacional e possibilitatam que Alan levasse dançarinos locais a se apresentarem - e serem premiados - em palcos da Alemanha e Áustria, por exemplo. Para ele o mais importante de casos assim é a transformação que a dança promove na vida dos jovens encaminhando-os para o caminho do bem.

Alan Keller deixa o convite para os interessados conferirem a programação completa do Fenar através do Instagram @festivalnacionaldeartederua.

Você pode rever o Passando a Limpo aqui:



Da Redação