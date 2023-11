Prefeitura de Sete Lagoas é agraciada com Prêmio Cidades Inteligentes por botão do pânico em escolas

No início deste ano algumas cidades brasileiras viveram momentos de tensão por conta de atos de violência e terrorismo em escolas. Embora Sete Lagoas não tenha sido palco de nenhuma situação grave nesse sentido, a Prefeitura agiu rápido e implementou seu protocolo de segurança para 52 escolas municipais. Assim, em maio, foi colocado em operação o sistema de alarme denominado "botão do pânico" que, em questão de minutos, garante a atuação das forças de segurança em qualquer unidade educacional que estiver em situação de perigo.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

A iniciativa, além de trazer mais segurança para a comunidade escolar, foi agraciada no último dia 9 de novembro com o Prêmio Cidades Inteligentes, na Expo BH Cidades Inteligentes. Entre as diversas iniciativas, originárias de todo o estado, Sete Lagoas obteve destaque e será homenageada na abertura do Fórum Internacional de Minas Gerais, no dia 26 e março de 2024, no Minascentro, em Belo Horizonte. Na ocasião, durante a Expo BH Cidades Inteligentes, a Prefeitura vai apresentar uma palestra apresentando o projeto vencedor aos demais municípios mineiros.

Para a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira, o Prêmio Cidades Inteligentes tem significado especial. "A honraria busca a ressignificação das cidades como ecossistemas humanos, valorizando o trabalho dos municípios frente aos desafios das conjunturas estadual, nacional e internacional. A seleção do projeto coroa nosso Município, destacando a implementação das nossas políticas públicas em favor da Educação em um dos momentos mais desafiadores da história", acredita.

A finalidade do botão do pânico é dar início a uma ação imediata de segurança para evitar que tragédias ocorram como em outras escolas do país. "Estamos muito gratos por esse reconhecimento, mas mais importante do que prêmios, é a segurança das nossas crianças e servidores. Meu muito obrigado a todos os colaboradores envolvidos nesse projeto, em especial, à Secretaria de Educação, Guarda Municipal e Departamento de TI", agradeceu o prefeito Duílio de Castro.

Sobre o prêmio

O Cidades Inteligentes é o primeiro Congresso sobre smart cities do estado e o primeiro intercâmbio técnico de inovação dos municípios brasileiros em Nova York (USA), com dez edições integrando ecossistemas de inovação, governos, entidades e instituições de ensino. Juntamente com outras startups, são co-fundadores da ABGovtechs.

Relembre sobre o botão do pânico no

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom