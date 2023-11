2º Prêmio Destaque Educacional de Sete Lagoas: Reconhecimento à Educação Antirracista

"Numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista". A fala de Ângela Davis oferece o tom da conversa sobre educação antirracista, tema do 2º Prêmio Destaque Educacional, realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir). O objetivo é premiar projetos desenvolvidos no cotidiano escolar pelos professores envolvendo o tema.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Ao longo do ano, os professores são estimulados a desenvolverem projetos com o o tema "Educação Antirracista". Esta edição teve 42 projetos inscritos, dos quais dez foram classificados. A solenidade de premiação será realizada no próximo dia 16 de novembro, quinta-feira, às 19h, no auditório do Unifemm. "O Prêmio aponta para a necessidade desses diálogos e provoca docentes e toda a comunidade escolar a pensarem a temática a partir de suas práticas diárias", afirma a secretária da Pasta, Roselene Teixeira.

O Prêmio Destaque Educacional foi instituído pelo decreto nº 03/2022. Puderam se inscrever os professores de Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) efetivos ou contratados em exercício da função das unidades escolares da rede pública municipal e escolas conveniadas. Os projetos foram avaliados pela Comissão Coordenadora com uma análise dos seguintes critérios: coerência, criatividade, impacto, contextualização, eficiência, aplicabilidade, engajamento, intencionalidade, interdisciplinaridade e inclusão.

Com os respaldos legais da Constituição da República Federativa do Brasil, Estatuto da Igualdade Racial, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 10.639, 11.645 e outros, mostra-se necessária a busca constante da institucionalização dessas legislações no ambiente escolar e em toda a sociedade, assim como a conscientização permanente de que o racismo é crime.

"O papel da escola é buscar conhecimentos específicos para o processo de enfretamento do racismo e da discriminação em sala de aula e diálogo com as diferenças, elaborando metas, mapeando estratégias e acompanhando indicadores e políticas públicas municipais, estaduais e federais referentes ao tema", detalha a gerente Educacional da Secretaria, Alexandrina Guimarães. "A luta antirracista deve ocorrer todos os dias na unidade escolar, perpassando o currículo, Projeto Político Pedagógico e demais diálogos. Devemos estar atentos(as) para que isso aconteça de forma eficaz", completa. Patrocínio: HS Veículos, Augustus Joias, Óticas Ronaldo, Flores da Serra e Anna Brand.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas