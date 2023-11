Excelência confirmada: Psicologia e Publicidade e Propaganda, da Faculdade Promove, alcançam nota máxima (5) no ENADE!

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) avalia o desempenho dos egressos dos cursos de graduação quanto ao conteúdo do curso especificado no Guia Curricular, desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional e níveis de atualização.

É com grande entusiasmo que compartilhamos detalhes sobre essa conquista extraordinária, que coloca os cursos de Psicologia e Publicidade e Propaganda, da Faculdade Promove de Sete Lagoas, em destaque nacional, com a nota máxima, 5, no ENADE.

O Triunfo da Educação de Qualidade:

Dedicação à excelência: A conquista da nota 5 é fruto do compromisso inabalável da Faculdade Promove com a oferta de uma educação de qualidade, buscando sempre superar os padrões exigentes.

Corpo docente altamente qualificado:

Professores capacitados e dedicados são a espinha dorsal de um ensino de excelência. A nota máxima no ENADE é um reconhecimento do comprometimento contínuo desses profissionais em inspirar, orientar e desafiar os alunos.

Celebrando o reconhecimento nacional:

Essa nota máxima não é apenas uma conquista local, é um reconhecimento em nível nacional da qualidade dos cursos oferecidos pela Faculdade Promove. Estamos orgulhosos em contribuir para a formação de profissionais capacitados e preparados para os desafios do mercado de trabalho.

Nossa jornada de sucesso continua a todo vapor!

Agradecemos a todos que colaboram para mais essa conquista!

Da Redação com Promove