Vespasiano: Jovem de 23 anos morre em acidente na MG-424

Um jovem de 23 anos morreu em um acidente com decapitação na MG-424, em Vespasiano, na tarde de domingo (12). Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima, identificada como José Carlos, conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste.

Foto: Reprodução/ Internet

Com o impacto, a cabeça do jovem foi decapitada e esmagada. Partes do encéfalo e cérebro ficaram espalhadas pela pista de rolamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e constatou os ferimentos graves na vítima. O perito da Polícia Civil também foi chamado ao local e liberou o corpo para o rabecão, que o encaminhou para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte.

A motocicleta envolvida no acidente foi liberada para os dois custodiantes. A dinâmica do acidente ainda não foi informada pela Polícia.

A cena do acidente chocou os profissionais presentes, assim como os espectadores, diante da brutalidade do ocorrido.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo