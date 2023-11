ACI de Sete Lagoas conquista Selo Prata em ações de desenvolvimento sustentável

Pioneira, inteligente e inovadora, a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Sete Lagoas conquistou o Selo Prata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A premiação do Instituto de Responsabilidade Social da Associação Comercial e Empresarial de Maringá-PR (ACIM) reconheceu ações exitosas da gestão associativista para atendimento de 13 ODS da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Foto: Divulgação/ ASCOM- ACI

A certificação é resultado de diversos projetos da ACI Sete Lagoas para promoção do desenvolvimento sustentável, ordenado com vistas ao aumento da qualidade de vida dos empreendimentos e cidadãos Setelagoanos. A cerimônia de premiação aconteceu na noite da segunda-feira, 6, na sede da ACIM, em Maringá, durante o evento “Summit Jornada de Impacto”.

A ACI Sete Lagoas tem adotado práticas que norteiam o compromisso de cuidar das pessoas, dos ambientes de negócio e dos seus associados. A partir dessa certificação, a ACI está credenciada a replicar os princípios do ESG que norteiam as empresas que querem atingir maioridade agindo com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente e desenvolvendo socialmente os seus entornos.

A superintendente da ACI Sete Lagoas, Heloísa Frois, foi a responsável por receber a honraria. O reconhecimento veio após rigorosa auditoria nos projetos apresentados. Com a obtenção do selo prata a ACI confirma que a atual gestão da “está no caminho certo o que é “motivo de muito orgulho para todos”, de acordo com o Heloísa.

O que são os ODS

Com o objetivo de certificar empresas comprometidas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o Instituto ACIM promove a certificação Selo ODS.

Os 17 ODS da ONU são: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parcerias e meios de implementação.

Com ACI- ASCOM