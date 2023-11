Um motorista foi preso após bater em uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na MG-424, em Pedro Leopoldo, na tarde de sábado (11). O acidente aconteceu após o motorista fazer uma manobra perigosa, conhecida como “cavalo de pau”.

Foto: Reprodução

A viatura da PRE estava em patrulhamento na altura do km 19 da rodovia, quando recebeu informações de um usuário sobre dois veículos fazendo manobras perigosas no viaduto do km 18.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um Chevrolet Chevette estacionado com duas pessoas ao lado. A atitude suspeita levou a viatura a se aproximar devagar.

Nesse momento, um Chevrolet Kadett, que estava fora do campo de visão da viatura, surgiu em alta velocidade, fazendo um “cavalo de pau”. O policial tentou dar ré para evitar a colisão, mas a rapidez do Kadett impediu uma manobra eficaz.

O veículo Kadett, realizando um giro completo, colidiu a traseira contra a dianteira da viatura policial. Duas testemunhas, que estavam ao lado do Chevette filmando a manobra, registraram o momento da colisão de forma clara.

O condutor do Kadett, de 25 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pedro Leopoldo. Ele afirmou ter saído de Ribeirão das Neves para documentar manobras veiculares na MG-424.

O acidente não deixou feridos.

*Atualizada às 18:15 - 13/11/2023.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo