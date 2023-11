Prefeitura e Carreta Trololó realizam ação com crianças assistidas pela Assistência Social

Qual criança não gostaria de um passeio com seus personagens preferidos em uma carreta repleta de música e diversão? Essa foi a experiência proporcionada pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - mais uma vez em parceria com a Carreta Trololó, nesta sexta-feira, 10 de novembro, envolvendo crianças de projetos da secretaria.

Fato: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

A ação relembrou o Dia das Crianças e fez parte das comemorações dos 156 anos de Sete Lagoas, mostrando que Assistência Social também é dar afeto e proporcionar momentos de descontração. "Trazemos diversão para as crianças da APAE, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e do programa Criança Feliz", explicou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

A carreta passou pelos principais pontos da área central da cidade. "É uma honra pra gente. É muito satisfatório ver a felicidade das crianças e de toda a população. Estamos aqui na Praça da Feirinha de quinta a domingo trazendo muita animação para todos", convida Laura Martins, uma das integrantes da Carreta Trololó. "Estamos comemorando o aniversário da cidade também dando oportunidade de fazer esse trabalho conjunto. Ficamos muito felizes de ver a felicidade no rosto de cada uma dessas crianças", disse o prefeito Duílio de Castro, que também participou do passeio.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom