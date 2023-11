Prefeitura realiza atualização cadastral de feirantes do bairro Nova Cidade

Dando sequência ao Programa Municipal de Feiras Livres, a Prefeitura de Sete Lagoas realizou, na última semana, o cadastro e o recadastramento dos feirantes do bairro Nova Cidade, no ginásio Vinício Dias Avelar.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

De acordo com o coordenador de Feiras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), são mais de 150 feirantes beneficiados. "Eles não tinham o cadastro e agora estamos dando a eles dignidade para se regularizar. A Feira do Nova Cidade, em breve, será revitalizada, com novas barracas e estrutura", anunciou.

Para os feirantes, a regularização é mais um passo para as melhorias que virão. "Nossa feira é uma feira muito antiga e muito grande. Muitas famílias se sustentam através dessa feira. Então, com essa iniciativa da Prefeitura, esse é um dia muito importante pra nós. Tomara que as barracas cheguem logo. Novos tempos virão", acredita José Carlos, presidente da Associação da Feira do Nova Cidade.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Município, Giberto Pereira da Silva, também reforlou a importância do cadastro. "Estamos todos juntos para organizar e ouvir os feirantes para que haja um ambiente agradável e organizado. Que essa feira continue sendo um sucesso. Fui feirante por sete anos e conheço a importância desses trabalhadores, que chegam cedo e levam o pão de cada dia para suas famílias, desempenhando seus talentos", afirmou. Em breve, Sete Lagoas terá uma nova feira do Nova Cidade.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom