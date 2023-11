Motoristas receberam serviços de saúde gratuitos no Posto da PRF de Sete Lagoas

Parar uns minutos para cuidar da saúde. Esse foi o objetivo do Comando da Saúde, ação realizada na manhã desta segunda-feira, 13 de novembro, no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Sete Lagoas. "Fiz exame de vista, de sangue pra ver a glicose, pesei, mediram minha altura, me informei sobre doenças sexualmente transmissíveis. Esse tipo de prevenção nos ajuda a esclarecer e ter mais consciência pra quem vive no trânsito. Esse tipo de cuidado é super importante", afirmou a motorista Elma Oliveira, ao participar da ação.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

De acordo com o policial rodoviário federal Reinaldo Márcio, foi feita a abordagem de caminhoneiros que passavam pela BR-040. Os motoristas eram parados e orientados a participar da ação. "Eles eram direcionados para as estações, onde faziam exames de triagem e, ao final, passavam por um médico que oferecia orientações de saúde. Em caso de algum parâmetro muito alterado, o médico poderia sugerir a consulta com um especialista ou, em casos mais graves, tínhamos uma equipe disponível para encaminhar o paciente ao hospital mais próximo", explicou.

Para a gerente do Departamento de Educação no Trânsito da Prefeitura, Daniela Maia, o objetivo da ação foi monitorar a saúde dos caminhoneiros. "É importante que a saúde do condutor esteja bem para que ele esteja bem ao volante, evitando assim sinistros de trânsito". Além de exames, medições e orientações, um kit com lanche garantiu uma viagem mais tranquila e segura.

A ação contou com as parcerias da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Trânsito e Transporte (Seltrans) e da Secretaria Municipal de Saúde (Cerest), Astrans, Via 040, Sest Senat, Grau Técnico e Faculdade Promove.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom