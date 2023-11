Sete Lagoas poderá registrar maior temperatura da história nesta terça

Sete Lagoas, 6h48 da manhã de terça-feira (14), véspera de feriado: muito sol e calor, registrando 24°C de temperatura no dia que promete bater todos os recordes de aferição do tempo já feitas na cidade.

Foto: arquivo pessoal / arquivo SeteLagoas.com.br

A noite foi escaldante em Sete Lagoas; o início da manhã foi com 23°C de mínima, registrada pouco antes das 4h de hoje (14). A máxima chegará aos 39°C por volta das 15h; a escalada do calor será assustadora, já que até às 10h é previsto que já estejamos com 35°C. Reforçamos que a umidade do ar na cidade está a níveis desérticos, onde no período mais quente ela reduzirá a 20°C.

O inferno é aqui

A cidade está desde a última sexta-feira (10) enfrentando a terceira onda de calor, a mais longa e intensa. E quando que ela terá fim? De acordo com a Accuweather, no domingo teremos um “refresco”, chegando aos 32°C.

Filipe Felizardo com Accuwheater e Inmet