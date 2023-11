Mural presta homenagem ao eterno trapalhão Zacarias no centro de Sete Lagoas

Foram cinco dias de sol forte e muita tinta. Mas o resultado final impressiona. Aos poucos quem passava pela rua Lassance Cunha, no centro da cidade, via a arte sendo feita em tempo real. O tema: o cidadão mais ilustre de Sete Lagoas: Mauro Faccio Gonçalves, o eterno trapalhão Zacarias, em várias fases de sua carreira.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas/Ascom

O artista explica a escolha das imagens para sua obra. "Essas imagens representam momentos icônicos da trajetória do Zacarias. Tem ele jovem, no clássico clipe da música 'Papai, eu quero me casar', a Jandira com o cachorrinho, ele de galinha no filme dos Saltimbancos Trapalhões, a plateia aplaudindo e rindo e, ele, rindo pra nós", revela o muralista Drim Cortes.

Alguns familiares de Mauro Faccio Gonçalves, inclusive, ainda moram no edifício que recebeu a pintura. "A gente fica muito feliz, principalmente uma obra igual a essa, ficou sensacional. Foi uma das melhores homenagens que ele já recebeu até hoje. Só felicidade e agradecimento", afirmou emocionada a irmã de Zacarias, Marli Faccio Gonçalves Diniz. "O importante é que o pessoal não esquece, depois de tanto tempo com a ausência dele, a população, os políticos, os amigos não esquecem. Estão sempre procurando uma forma de homenageá-lo", completou o irmão, Murilo Faccio Gonçalves.

Durante solenidade de inauguração do mural, o prefeito Duílio de Castro enalteceu a importância de Zacarias e agradeceu aos familiares e parceiros do Festival Nacional de Arte de Rua, o Fenar, por mais uma obra artística que vai, além de embelezar o centro, reavivar o legado do trapalhão para as futuras gerações. "É mais um presente nas comemorações dos 156 anos de Sete Lagoas. É bom ver a arte e a cultura do artista se manifestar, ainda mais quando relembramos o nosso grande defensor de Sete Lagoas que é o trapalhão Zacarias, que por tantos anos levou o nome da nossa cidade para todo o Brasil", disse o prefeito.

"Queremos construir histórias. Estamos fazendo isso com esse painel, em um prédio de sete andares e 20 metros de pintura. Esperamos que as pessoas apreciem esse presente para a cidade. Muito obrigado à Cimento Nacional, Varejão das Tintas e Prefeitura. Juntos vamos fazendo um projeto único", reforçou o curador do Fenar, Alan Keller.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom