Feriado: confira o funcionamento dos bancos nos próximos dias em Sete Lagoas

No feriado nacional do Dia da Proclamação da República (15), e no Dia da Consciência Negra (20 de novembro), as agências bancárias não realizarão atendimento ao público nos estados e municípios onde essas datas são consideradas feriados. Nos dias 16 (quinta-feira), 17 (sexta-feira) e 21 de novembro (terça-feira), as agências abrirão normalmente nas localidades que não observarem feriados municipais.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que durante esse período, os serviços de autoatendimento estarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet banking e mobile banking. Para contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, e carnês com vencimento nos dias 15 ou 20, o pagamento sem acréscimo poderá ser efetuado no primeiro dia útil após o feriado.

É importante ressaltar que o Dia da Consciência Negra não é considerado um feriado nacional, mas em Sete Lagoas, desde 2020, foi oficialmente instituído como feriado municipal no dia 20 de novembro.

