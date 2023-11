Encerramento do projeto ACI para Todos em 2023 tem depoimentos marcantes

Lágrimas, sorrisos e muita inspiração. Assim foi a última edição do projeto ACI para Todos que recebeu os empresários Vagnaldo Fonseca e Érica Fonseca da Gellak Alimentos e Adão Eustáquio e Valéria Reis da Esquimó Ar Condicionado. Os cases de sucesso foram compartilhados com diretores e associados em um auditório atento, nessa segunda-feira (13). O presidente da ACI, José Roberto da Silva, foi o mediador do evento.

Imagem: Marcelo Paiva

A cada mês duas trajetórias vencedoras são conhecidas com mais profundidade pelos associados. O começo acanhado da Gellak até a última expansão onde a fábrica conseguiu ampliar sua capacidade produtiva para até 50 mil potes de sorvetes diários foi compartilhada por Vagnaldo e Érica. O empresário falou também das dificuldades e comemorou a iniciativa da ACI.

Para Vagnaldo, é de extrema importância falar das histórias, compartilhar e trocar experiências. “O aprendizado é muito grande. Às vezes temos histórias que as pessoas não dão tanto valor, mas que são importantes para outras pessoas”, avalia.

Agora especializado em climatização de empresas, o casal Adão e Valéria relembrou o começo onde prestava serviços de manutenção em eletrodomésticos. Hoje, a Esquimó Ar Condicionado, além de Minas Gerais atua em cinco estados do Brasil com um planejamento ousado de chegar até Dubai.

A proximidade com outros empreendedores é bem avaliada, também, por Adão. “Percebo que todas as vezes que temos contato com outros empresários e você escuta a relação com os problemas diários a gente sempre aprende. Fico cada vez mais convicto que temos que fazer networking e conexões para que você, amanhã, seja um empresário melhor do que é hoje. É um passo acertado da ACI fazer esses eventos”, reconhece.

O ACI para Todos é uma oportunidade gratuita para os associados conhecerem outras realidades, além de trocarem experiências e se inspirarem. Esta é apenas uma de várias oportunidades disponíveis no clube de vantagens. Usufrua e ofereça os vários benefícios da Associação para seus colaboradores. Se associe, entre em contato pelo 3771-2345.

Da Redação com Marcelo Paiva