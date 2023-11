Prefeitura inicia requalificação asfáltica de 15 ruas do bairro Montreal II

As faixas anunciam: todas as ruas deste bairro serão recuperadas e receberão novo asfalto. Os informativos estão instalados no bairro Montreal 2, um dos bairros com a pior pavimentação da cidade, onde máquinas e trabalhadores preparam as ruas e aplicam a nova pavimentação desde a semana passada.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Fábio Silva de Oliveira, morador do bairro há quatro anos, lembra que as ruas já eram ruins naquela época. "Os moradores do Montreal vêm sofrendo aqui há bastante tempo com buracos nas ruas, carros custam a passar, água parando na esquina, muito mato, condições muito precárias. A expectativa agora com essa troca de iluminação, já melhorou bastante. E agora com a nova pavimentação, os moradores estão ficando bastante satisfeitos. Mais uma obra que em breve será concluída", comemora.

O secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, revela que 15 ruas serão contempladas, em uma obra de cerca de R$ 2 milhões. "São 15 ruas que serão contempladas com pavimentação CBUQ, concreto usinado betuminoso à quente, com previsão de duas mil toneladas a serem usadas aqui. Com todo o serviço de base, sub-base e asfalto, são recursos na ordem de R$ 2 milhões. Foi um requerimento do vereador Janderson Avelar. Estamos trabalhando nisso há um ano, desde o projeto, orçamento e, agora, com o momento de execução", informa o secretário.

Em breve o bairro Montreal II, que já conta com a moderna iluminação de LED, também terá um novo pavimento. Com a aplicação de 200 toneladas de asfalto por dia, a previsão de conclusão das obras, se o tempo permitir, é de duas a três semanas.

Ruas contempladas:

- Rua Geraldo Afonso Guimarães

- Rua Inspetor Ronaldo Santos

- Rua Heleno José da Silva

- Rua D

- Rua Professora Maria da Glória

- Rua Cenira Chaves Abreu

- Rua Kelly Cristina Coelho Fernandino

- Rua Brasilina Maria Cristina Lázaro

- Rua Bombeiro Wagner França Figueiredo

- Rua J

- Rua Maria Geraldo Barbosa Marques Pereira

- Rua Alexandre Teixeira Abreu

- Rua M

- Rua João Carlos dos Santos

- Rua Durval Vicente Silva

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM