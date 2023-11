Sete Lagoas: Termômetro de rua marca 42 °C, mas Inmet aponta 6 graus a menos; entenda

Nesta terça-feira (14), um termômetro de rua em Sete Lagoas surpreendeu ao registrar uma temperatura de 42 °C. No entanto, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura real era seis graus mais baixa. A questão que surge é: como explicar essa disparidade entre as medições?

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Para esclarecer essa diferença, o climatologista Fábio Sanches explicou ao G1 que os termômetros de rua são sensores eletrônicos situados no interior de caixas, expostos à radiação solar, o que cria uma espécie de estufa interna. Embora esses dispositivos forneçam uma temperatura geral do ambiente urbano, eles são suscetíveis ao aquecimento excessivo devido à exposição direta ao sol.

"Esses termômetros de rua representam, de certa forma, a temperatura geral do espaço urbano, mas têm forte influência, muitos ficam expostos ao sol, então ficam mais aquecidos", explicou Sanches.

O climatologista também ressaltou que os diversos materiais presentes na arquitetura urbana contribuem para a diferença nas leituras entre os termômetros de rua e a temperatura real registrada na cidade.

"Os constituintes urbanos afetam também a temperatura, cimento, concreto, asfalto, que possibilitam esse aumento na temperatura", observou o especialista.

Sanches recomendou o uso de termômetros de mercúrio para obter uma leitura mais precisa da temperatura ambiente. De acordo com ele, o termômetro de mercúrio é o mais eficiente para essa finalidade.

Da redação com G1 e INMET