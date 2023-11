37ºC: mais um dia de calor infernal em Sete Lagoas; veja na previsão do tempo

Sete Lagoas, 8h09 de quinta-feira (16) aos 25ºC logo cedo: a onda de calor ainda não acabou. Teremos mais um dia com temperaturas beirando os 40ºC e poderemos ter pancadas de chuva isoladas, mas que não serão suficientes para refrescar.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), teremos um firmamento com mais nuvens e sim, com possibilidade de precipitações no período da tarde e noite em Sete Lagoas. Mas não se enganem, continuará quente: 37ºC de máxima na cidade, a mínima foi de 22ºC.

O refresco poderá chegar apenas no domingo (19), onde os termômetros poderão atingir "módicos" 30ºC de máxima. Até lá, mais sol e mais calor.

Da redação com Inmet e MetSul