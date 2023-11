Sete Lagoas participa do Seminário Regional Todos Pela Proteção, em Paraopeba

O Serviço de Promoção ao Menor e à Família (SERPAF) e a Kindernothilfe Brasil (KNH) promoveram, na última quinta-feira, 9 de novembro, o Seminário Regional “Todos pela Proteção”. O objetivo do evento foi reunir profissionais do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes das cidades de Araçaí, Caetanópolis, Cordisburgo, Matozinhos, Paraopeba e Sete Lagoas para discutir sobre a programação baseada nos direitos e a importância da consolidação da rede de proteção. O evento foi realizado na Pousada Fazenda do Açude, em Paraopeba.

Sete Lagoas contou com representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura; Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; Secretaria Municipal de Saúde; Conselheiras Tutelares; e de Organizações da Sociedade Civil de Sete Lagoas (Avante Social; APAE; CDM e PLEC). A participação no evento foi gratuita e contou com palestras, apresentações culturais, workshops e mesa redonda sobre a articulação da Rede Intersetorial. Ao final do Seminário Regional, houve a apresentação e assinatura do termo de compromisso - Todos pela Proteção, elaborado por adolescentes representantes de cada município presente.

Por Sete Lagoas, a superintendente do SUAS e representante da Assistência Social Delma Salles recebeu uma via do documento, assinando-o juntamente com as adolescentes que representaram os demais jovens do Município, firmando o compromisso de fazê-lo chegar às mãos do prefeito, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e à Câmara Municipal.

Delma enfatizou que foi um dia de trabalho agradável, de reflexões e trocas sobre a importância do trabalho intersetorial . "Nenhuma política pública, por si só, é total na garantia dos direitos assegurados às crianças e aos adolescentes. Por isso a importância de fortalecermos as redes internas e intersetoriais do Município. Parabéns ao SERPAF pela iniciativa e organização do evento", afirmou.

