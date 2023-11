Passando a Limpo desta sexta-feira (17) recebe o médico urologista Dr. Rogério

Nesta sexta-feira (17), o programa "Passando a Limpo" vai receber o médico urologista Dr. Rogério para uma participação especial em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Graduado pela UFJF em 1992 e com residência em Cirurgia Geral e Urologia no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), o Dr. Rogério é membro ativo da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Durante sua participação, o profissional abordará questões cruciais relacionadas ao câncer de próstata, destacando a importância dessa conscientização para a saúde masculina.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 08h, com reprise aos sábados às 09h. Também pela instagram do SeteLagoas.com.br (@setelagoas) você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

