República estudantil de Sete Lagoas organiza ação beneficente em prol da APAE

Anualmente, a República Pingaiada de Sete Lagoas organiza sua ação de Natal como forma de agradecer pelas conquistas e ajudar aqueles que enfrentam maiores desafios. Este ano escolheram a APAE como instituição a ser beneficiada e planejam a entrega presencialmente no dia 13/12.

Arte: Maria Eduarda Alves

A República Pingaiada é uma moradia estudantil, criada em 15/04/2015, e é formada hoje por 6 estudantes. Eles cursam Engenharia de Alimentos e Engenharia Agronômica, na Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) em Sete Lagoas.

O estudante de engenharia de alimentos na UFSJ, Miguel Marques, mais conhecido como Cazé, seu apelido na república, conta ao SeteLagoas.com.br como foram as ações anteriores:

"Não é a primeira vez que fazemos essa ação. Anualmente nós arrecadamos recursos para doarmos para as pessoas mais necessitadas como forma de agradecer ao que temos. Já fizemos doações para o Centro POP, ao lar de idosos Vila Vicentina, já fizemos marmitas e distribuímos aos moradores de rua também."

"Essa iniciativa começou a anos atrás. Uma instituição no Itapuã, o PLEC fez uma ação para cartinhas de Natal para crianças e nossos ex-moradores decidiram ajudar. Desde então ficou como tradição para a república todo ano ajudar uma instituição diferente", acrescenta Miguel.

Imagens cedidas pela República Pingaiada

Contribuições em dinheiro ou doações de materiais de limpeza e higiene pessoal são bem-vindas. Haverá uma caixa na UFSJ designada para receber as doações de itens. A República Pingaiada fica na Rua Fernando Pinto, 66, Centro e também tem seu endereço como ponto de coleta. Para entregar em outros lugares, basta alinhar com algum dos moradores e combinar um novo local.

Qualquer contribuição, tanto em valor financeiro quanto em itens, fará um impacto significativo.

Chave pix para contribuições: natan99azevedo@gmail.com (Natan Azevedo)

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo direct do Instagram, fale com um dos moradores pessoalmente ou através de mensagem no (31) 9 9527-1517 (Cazé) ou (11) 9 6864-1088 (Jacu).

Clique aqui para acesso ao Instagram.

A data limite para doações é dia 12/12.

Da Redação, Maria Eduarda Alves