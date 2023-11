Sexta-feira com calor extremo em Sete Lagoas; confira previsão do tempo

Sete Lagoas, 7h25 de sexta-feira (17): 26ºC bem cedinho, nesta semana que foi uma "amostra do inferno" para os setelagoanos. A máxima chegará aos 37ºC pela quarta vez na semana, em uma onda de calor que não parece acabar.

Foto: Djhéssica Monteiro

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima registrou leve aumento, para 24ºC; a máxima, esta, é indecente. São 13ºC de amplitude térmica, o que gera impacto negativo na saúde (a amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas mínima e máxima. No inverno é comum que ela seja maior).

A umidade do ar estará por volta dos 30% na parte mais quente do dia.

Chuva em Sete Lagoas?

É o que o Inmet prevê para a cidade nesta sexta. O céu da cidade terá mais nuvens, e possibilidade de pancadas isoladas pela tarde e noite, com trovoadas. No sábado (18) há a possibilidade de que tenha mais chuviscos, com pouca abertura de sol - mas ainda estará quente.

E quando esse calor acaba?

Domingo (19). Teremos um decréscimo de 5ºC de máxima, chegando a 33ºC (ainda muito quente), mas com possibilidade de chuva. Já na segunda (20), 26ºC de máxima.

Da redação com Inmet