Vídeo: Academia de Lagoa Santa tem segundo pavimento destruído após incêndio

Um incêndio de grandes proporções destruiu o segundo pavimento da Academia Pratique, localizada em Lagoa Santa, na madrugada desta sexta-feira, 17. As chamas, cuja origem ainda está sob investigação, irromperam na academia durante a madrugada, quando o local encontrava-se vazio.

Imagem: Redes Sociais/ Vídeo

A equipe do Corpo de Bombeiros de Lagoa Santa foi acionada para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para áreas vizinhas. Ao chegar no local, os bombeiros se depararam com o segundo pavimento totalmente tomado pelo fogo.

O combate às chamas foi iniciado em dois pontos cruciais, sendo o segundo pavimento o foco principal. Utilizando escadas prolongadas, os bombeiros adentraram a edificação, conseguindo eliminar totalmente os focos de incêndio. Com o apoio de veículos especializados, foi possível realizar o rescaldo em todo o pavimento, eliminando qualquer risco de reignição.

Apesar dos esforços dos bombeiros, os danos foram significativos. Entre os materiais e bens queimados no local, destacam-se equipamentos de ginástica, como elípticos, bicicletas giratórias, escadas elétricas, esteiras elétricas e um bebedouro, além de uma TV de LED.

A academia Pratique é uma das maiores da região e atende a centenas de alunos. A direção da academia ainda não divulgou informações sobre o prejuízo causado pelo incêndio.

Da redação