Passando a Limpo: combate ao câncer de próstata e cuidados com a saúde do homem, com Dr. Rogério

O Programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta (17/11) nos estúdios da Rádio Eldorado o médico urologista Dr. Rogério. A pauta foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata que acontece hoje. Além disso o médico tratou de outros assuntos ligados à saúde do homem.

Álvaro Vilaça, Dr. Rogério e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Dr. Rogério começou dizendo que a descoberta do PSA na década de 90 como um marcador indicativo de possível câncer de próstata representou um grande avanço no tratamento da doença. Antes disso grande parte dos casos era identificada em estágios avançados da doença, comprometendo o tratamento.

Não menos importante que o exame de sangue para análise do PSA está o exame de toque retal. Com ele é possível se ter um diagnóstico mais integrado e assertivo sobre o estado de saúde da próstata do paciente. Além disso, os dois exames quando feitos periodicamente - ano a ano, por exemplo - permitem a construção do histórico de saúde do homem.

Acerca do preconceito que ainda existe em torno do tema, Dr. Rogério deixa claro que não há mais espaço para isso. Mais do que tudo, é uma questão de saúde e os homens precisam se conscientizar sobre a necessidade do autocuidado.

Ainda na temática da saúde masculina, o especialista enfatiza que as consultas com o urologista não se restringem apenas a exames da próstata. São oportunidades para se investigar como anda a situação cardiovascular dos pacientes, a rotina do dia-a-dia, os hábitos de alimentação e exercício físico e também a saúde sexual, além de outros aspectos.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra:



Da Redação