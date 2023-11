Castramóvel realiza cerca de 250 castrações de cães e gatos no Boa Vista esta semana

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Prefeitura de Sete Lagoas, já realizou mais de 8 mil castrações de cães e gatos nos últimos três anos. Este serviço gratuito oferecido aos tutores de Sete Lagoas ganhou um importante reforço esta semana. Por meio de uma parceria entre Governo de Minas, o deputado estadual Noraldino Júnior, o gabinete do vereador Ismael Soares e a ONG Ajuda, aproximadamente 250 pets foram castrados na estrutura montada no Parque Náutico da Boa Vista.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

As castrações deste projeto foram iniciadas na última terça-feira, 14, com um processo totalmente organizado. Foram cadastradas as informações dos tutores e de seus animais que, inclusive, receberam um microchip garantindo sua identificação em caso de fuga ou abandono. “Um trabalho de excelência do mesmo nível do prestado por nosso CCZ. Um mutirão gratuito que está realizando o desejo de muitos tutores, tudo com planejamento e muita orientação. Agradeço ao deputado Noraldino Júnior e ao vereador Ismael Soares por esta importante parceria”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

O vereador Ismael Soares é um forte defensor da causa animal e esta parceria é um conquista do seu mandato. Ele e o prefeito Duílio de Castro acompanharam de perto todo o trabalho nesta sexta-feira, 17 de novembro, conversando com os profissionais responsáveis pelas castrações e tutores. “É um trabalho que fazemos com muita satisfação e orgulho. A causa animal passou a ter vez na atual gestão municipal e é muito bom poder contar com o apoio do deputado estadual Noraldino Júnior, que sempre foi um grande parceiro de Sete Lagoas”, comentou Ismael Soares.

Os benefícios da castração são muitos, principalmente relacionados à saúde animal e à queda dos índices de abandono. Enquanto aguardavam a vez de seus animais, os tutores recebiam orientações sobre esses ganhos e de procedimentos pós-operatórios. Uma sequência de cuidados fundamentais para o bem-estar dos pets. “A castração traz saúde para os animais. Eles vivem mais. Uma cirurgia simples, com um corte pequeno e que não provoca sofrimento. Um procedimento que deixa o animal mais calmo e evita vários problemas”, justifica Patrícia Silveira, coordenadora do CCZ.

Mais uma notícia boa para os tutores da região do Boa Vista. O prefeito Duílio de Castro anunciou que as castrações continuam no mesmo local a partir da próxima terça-feira, 21, agora com a estrutura própria do CCZ. “Quem não teve a oportunidade desta vez, poderá trazer seu animal terça, quarta ou quinta-feira da próxima semana. Vamos dar saúde e mais qualidade de vida para os nossos animais”, finalizou Duílio Castro.

