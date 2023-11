Prefeitura de Sete Lagoas continua ampliando o CCZ para criar o hospital veterinário municipal

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Prefeitura de Sete Lagoas, é uma referência em Minas Gerais. Esta posição de destaque é fruto de uma política pública eficaz em prol da causa animal que recebe investimentos contínuos. É o caso da reforma e ampliação da unidade que, em pouco tempo, mudará de patamar para atender uma demanda ainda maior.

Foto: Obras do hospital veterinário municipal em Sete Lagoas

A unidade é o ponto central de um trabalho assistencial que já realizou, por exemplo, mais de 8 mil castrações em apenas três anos. Esse potencial de atendimento é garantido também por uma equipe completa de profissionais. Em seus mais de 20 anos de existência o CCZ nunca recebeu tantas melhorias. “Uma sexta-feira gratificante. Foi muito bom ver de perto que o nosso projeto de transformar o CCZ em um hospital veterinário público segue firme. Isso para que tenhamos melhores condições de tratar de nossos animais”, declarou o prefeito Duílio de Castro.

O prefeito visitou as obras, na manhã desta sexta-feira, 17 de novembro, acompanhado do vereador Ismael Soares. Eles avaliaram a etapa do projeto que, neste momento, se concentra na ampliação do canil. “Essa gestão deu espaço que o a causa animal precisava. Esta reforma e ampliação está sendo comemorada por todos que participaram desta luta. Temos muito orgulho de Sete Lagoas ser referência para Minas Gerais nesta oferta de serviço”, ressaltou o vereador Ismael Soares.

O CCZ ainda é responsável por vários projetos itinerantes quando leva atendimento veterinário e principalmente realizando castrações – por meio do Castramóvel, mensalmente em várias regiões da cidade. O próxima será no Parque Náutico da Boa Vista na semana que vem de terça a quinta-feira. As castrações gratuitas também podem ser agendadas pelo LINK a partir do dia 15 de cada mês. Outro destaque é a realização de feiras de adoção onde os animais disponibilizados estão devidamente castrados, vacinados (Múltipla Nacional e Antirrábica), vermifugados, microchipados e testados negativo para leishmaniose. Informações pelo telefone 31) 3771-5796 ou e-mail controlepopulacionalccz.saude@setelagoas.mg.gov.br

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom