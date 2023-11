Parceria entre Passe Livre da Prefeitura e ESF Santa Luzia promove ação pelo Outubro Rosa

No mês de conscientização sobre o câncer de mama, o setor do Passe Livre, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) e o ESF Santa Luzia, se uniram para promover uma ação em prol do Outubro Rosa no último dia 31 de outubro. A parceria trouxe benefícios significativos para a comunidade, levando informação e apoio às mulheres que enfrentam essa doença. Foi uma manhã especial com café da manhã, palestras e aula sobre autocuidado e autoexame, música, oferta de exames preventivos gratuitos, distribuição de materiais informativos, palestras educativas, entre outros.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"É mais uma ação de extrema importância, de conscientização e prevenção do câncer de mama. Um tema tão necessário que todos devem conhecer. Inclusive o que muitos não falam é sobre os casos que acontecem também em homens", lembra a secretária da Smasdh, Luciene Chaves. "Aproveitamos a ação para fazer no Passe Livre com as mulheres, para reforçar a conscientização e a importância da busca do controle da saúde feminina. Nossa campanha de assistência social vem atuando em uma busca ativa e uma assistência importante para elas", revela o médico perito do Passe Livre, dr. Flávio Pimenta.

"O autoexame é o principal detector precoce para o câncer de mama. Por isso, convidamos todas as mulheres a se cuidarem. Diante de qualquer alteração, procurem o ESF mais próximo", recomenda a acadêmica de Enfermagem da Unopar, Gabriela Silva. "Marcamos um dia de perícia só com as mulheres. Um novo encontro foi agendado para a última semana de novembro", anunciou a supervisora do Passe Livre, Elizabeth Cazarim. A ação conjunta é um exemplo inspirador de como a união de esforços e trabalho em rede pode fazer a diferença na luta contra o câncer de mama. Tanto que a parceria permanece e terá outras ações, como Novembro Azul, o Dezembro Vermelho, entre outros.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom