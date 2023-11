2º Prêmio Destaque Educacional homenageou atividades escolares com temas antirracistas

Uma noite de prêmios, poesia, dança, reconhecimento, muita emoção e conscientização. Assim foi a final do 2º Prêmio Destaque Educacional, na noite desta quinta-feira, 16 de novembro, no auditório do Unifemm. "Não basta não ser racista, é necessário ser antirracista". Com este tema, profissionais da Educação realizaram atividades com alunos da rede municipal de ensino ao longo do ano e os melhores projetos tiveram seu merecido reconhecimento em noite memorável.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"As escolas já foram orientadas a colocar o tema em seu plano pedagógico para que nossas crianças se empoderem e acabem com toda forma de preconceito no âmbito escolar", afirmou a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira. "Nós tivemos 42 projetos cadastrados. Os professores desenvolveram excelentes práticas pedagógicas. Além de ser um tema tão atual e necessário, foi trabalhado de forma interdisciplinar", revela a gerente educacional da Secretaria, Alexandrina Guimarães.

"De todos os projetos apresentados, dez foram selecionados e cinco foram premiados. Mas para além da premiação, precisamos orientar e educar nossas crianças para que elas possam crescer e entender que todos somos iguais e isso começa desde o ensino fundamental", comentou o prefeito Duílio de Castro.

Os vereadores Gilson Liboreiro e Rodrigo Braga e o vice-prefeito Dr. Euro Andrade também marcaram presença. "Trabalhar isso na escola é muito importante. O debate e a reflexão faz com que quebremos a estrutura de um racismo estrutural, cultural e histórico para o desenvolvimento pessoal e humano. Que os alunos entendam que devemos ser reconhecidos pela alma e não pela cor de pele", disse o vereador Rodrigo Braga, que também é professor e presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. "Nada mais bonito do que a escola ensinar a nossas crianças que amigos brancos, amigos pretos, de qualquer tipo, nós somos iguais", completou Dr. Euro Andrade.

A presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), Juliana de Freitas, também prestigiou o evento. "Trabalhar a educação antirracista nas escolas pressupõe trabalhar uma representatividade negra no ambiente escolar. Ao longo da história os livros didáticos traziam a história da população negra de forma negativa. Hoje temos a oportunidade de apresentar toda a representatividade negra dentro das escolas", ressaltou.

As professoras vencedoras não esconderam a emoção em serem homenageadas, reconhecendo que o maior prêmio é o aprendizado dos alunos contra o racismo. A professora Daniele Kerlly, da E.M. Terezinha Godoy, trabalhou as raízes africanas na educação infantil por meio das cores. Já a professora Alice Silva, da E.M. Clarindo Cassimiro, trouxe a representatividade negra na literatura, na música, no cinema, na televisão, e a importância de ter pessoas pretas ocupando espaços importantes. "Pra gente é uma vitória estar aqui representando nossa escola, nossos colegas e, principalmente, trabalhando e demonstrando a consciência negra, que deve estar presente desde a educação infantil, passando pelo ensino médio e em todos os campos da nossa vida", comemorou Daniele Kerlly.

Os dez projetos seleciondos foram, por ordem alfabética:

Alice Tomaz Silva - E.M. Clarindo Cassimiro

Carine dos Santos Oliveira Silva (autora) e Marleide Aparecida Pires Santana (coautora) - E.M. Professor Teixeira da Costa

Dagne Anne Alves Prado Tacci - E.M. Jovelino Lanza

Daniele Kerlly Soares Santos - E.M. Terezinha Godoy

Érica Vaz Pinheiro - E.M. Jovelino Lanza

Helena Juliele Ribeiro - E.M. Lucas Rodrigo

Liliane de Fátima Ferreira Costa - E.M. Quincas Nogueira

Marcelo Maia - E.M. Raymundo Gravito

Merilane Rodrigues Pereira - E.M. Marilza Fleur

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM