No domingo pela manhã, os militares do Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas localizaram o corpo de Jonatas Gomes da Silva, de 16 anos. O afogamento ocorreu no sábado, enquanto o jovem brincava com amigos em uma lagoa no bairro Fazenda Velha.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal

De acordo com o relato informações do Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu o chamado por volta das 14h de sábado e realizou buscas na lagoa, porém sem sucesso. Retornaram à lagoa na manhã de domingo, onde a profundidade atinge entre 5 e 7 metros no local do incidente, e finalmente encontraram o corpo de Jonatas.

Segundo informações adicionais o afogamento aconteceu enquanto o adolescente e seus amigos nadavam. Ao tentar atravessar de uma extremidade a outra da lagoa, Jonatas se afogou. Embora estivessem utilizando garrafas pet de 2 litros como boias, o garoto não conseguiu se segurar nelas.

Os bombeiros aguardavam, no final da manhã de domingo, a chegada da perícia da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML).

Da Redação com Itatiaia