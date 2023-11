Sete Lagoas amanheceu com chuva nesta segunda-feira (20). De acordo com o serviço de meteorologia, o tempo chuvoso deve permanecer durante todo dia. A temperatura deve variar entre 21º e 29º. A temperatura que nos dias anteriores estava oscilando entre 38º e 41º, pode chegar hoje na mínima de 21º.

Foto: Reprodução Internet

A umidade relativa do ar pode chegar a 90% na máxima e 55% na mínima, o que não muda muito durante o decorrer do dia.

Quanto à precipitação, a previsão indica probabilidade de chuva, com estimados 30 milímetros.

Os ventos predominantes deverão soprar na direção leste-nordeste (ENE) a uma velocidade aproximada de 18 km/h.

Confira:

Foto: Climatempo

Da Redação com Climatempo

