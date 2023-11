Prefeito Duílio de Castro e comitiva do Estado anunciam recomeço de obras do Hospital Regional

Agora é para valer. É o início do fim de uma novela que começou ainda em 2011. O prefeito Duílio de Castro e uma comitiva do Governo de Minas anunciaram, na tarde desta segunda-feira, 20 de novembro, o tão aguardado recomeço das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas. A autorização para os trabalhos ocorreu durante visita à inacabada estrutura que contou a presença de Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde, e Pedro Bruno, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade.

Prefeito Duílio de Castro e Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde, durante vista ao Hospital Regional nesta segunda-feira/Foto: Ascom PMSL

As obras do Hospital Regional foram iniciadas em 6 de junho de 2011, de acordo com a ordem de serviço inicial, no ato da assinatura do contrato, e contempla a construção em terreno de 40.000 m². A construção foi paralisada em 14 de maio 2015, em razão da ausência de recursos advindos do convênio celebrado com o Estado de Minas Gerais. Agora, a conclusão está sendo viabilizada por meio dos recursos do Termo de Medidas de Reparação assinado com a Vale, em função do desastre de Brumadinho. O investimento será de aproximadamente R$ 101 milhões.

A ordem de serviço foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no dia 30 de março e desde então foram realizados vários estudos estruturais e arquitetônicos para readequação do projeto. Todo o trabalho contou com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, que foi fundamental para a atualização e regulamentação de licenças e demais documentos. “Essa obra sempre teve prioridade total da nossa administração. No que dependeu do Município, trabalhamos com agilidade e atendemos a todas as exigências. Foram várias reuniões com representantes do governo e da construtora vencedora do processo licitatório. É gratificante chegar neste momento e constatar que tudo valeu a pena”, comentou Duílio de Castro.

Uma das principais reuniões neste processo, inclusive, ocorreu no gabinete do prefeito Duílio de Castro, no dia 11 julho. Na oportunidade, estiveram presentes representantes da Potenza Soluções, empresa responsável pela readequação do projeto arquitetônico, da Construtora Guia, vencedora do processo licitatório junto ao Estado, e, pelo Município, das secretarias de Meio Ambiente, Obras e Trânsito, além do diretor do SAAE. “Foram vários anos de promessas. Os últimos recursos investidos na construção do Hospital Regional vieram ainda no meu mandato de deputado estadual encerrado em janeiro de 2015. Desde então houve muita propaganda, mas não colocaram nem um tijolo na obra. Agora, tivemos a oportunidade de trabalhar incansavelmente, em parceria com o Governo de Minas, para iniciar a realização de um sonho de Sete Lagoas e região”, ressaltou Duílio de Castro.



A vistoria realizada nesta segunda-feira, literalmente, representou o reinício das obras. As primeiras equipes concentram os trabalhos no telhado, janelas e na readequação estrutural. “Esta é a primeira etapa, primordial para que possamos começar as obras na parte interna. Esperamos que em dois anos essas portas estejam abertas para pacientes de Sete Lagoas e região”, explicou o secretário Fábio Baccheretti. A segunda e mais importante etapa está prevista para iniciar em abril do próximo ano. O prefeito Duílio de Castro e os secretários de Estado percorreram todas as repartições da construção. São quatro blocos que abrigarão 236 leitos, sendo 21 de UTI adulto e 15 leitos UTI neonatal, com possibilidade de expansões futuras. “O mais importante é que os recursos estão garantidos para todas as etapas até a conclusão. Sete Lagoas é referência em saúde para 35 municípios e merece este projeto”, concluiu o prefeito.

Da Redação com Ascom Prefeitura