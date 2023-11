Tempo nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia; veja a previsão do tempo para Sete Lagoas

Pode chover a qualquer hora do dia em Sete Lagoas nesta terça-feira (21). O calor escaldante dos últimos dias será apenas uma lembrança, com termômetros chegando aos 30ºC de máxima.

Foto: Filipe Felizardo

O céu estará nublado com aberturas de frestas para o sol durante toda a jornada, com pancadas de chuvas isoladas entre a tarde e noite na cidade. A mínima registrada foi de 20ºC, com tendência de queda; a máxima não passa dos 30ºC.

Ri agora, chora depois: já na quarta-feira (22) as temperaturas irão ter uma escalada, com máxima indo aos 32ºC, sem chuva; o ápice será os 36ºC na sexta-feira (24).

Da redação com Inmet