Mulher de 65 anos desaparece em Sete Lagoas

Neuzete de Jesus de Oliveira, de 65 anos, encontra-se desaparecida em Sete Lagoas. A última vez que foi vista foi na tarde da última sexta-feira (17), ao embarcar em um ônibus na Rua Heitor Gonçalves dos Santos, no bairro Belo Vale II, com destino à Caixa Econômica no bairro Canaã.

Foto: Reprodução

Quem tiver informações sobre o paradeiro da senhora Neuzete pode entrar em contato pelos seguintes números de telefone:

(31) 9 9650-3284

(+351) 961204384

Da redação